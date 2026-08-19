Tiroteo en gasolinera: Así habrían asesinado a hombre tras buscar ayuda

Durante la tarde de este 18 de agosto se presentó una balacera que acabó con la vida de una persona en las cercanías de una gasolinera ubicada en el sector de La Uruca, San José.

Un oficial de tránsito, que no estaba en horario laboral, resultó herido de bala producto del ataque armado.

¿Cómo se dio el ataque en la gasolinera?

La víctima, que estaba a punto de subirse a su auto, se percató que los sicarios lo seguían en motocicleta y tomó la decisión de ingresar a un establecimiento que estaba en la gasolinera.

En el lugar, donde habían varias personas comprando, la víctima llamó al oficial, este le intentó ayuda y en ese momento recibe varios impactos de bala en uno de sus brazos. El ahora fallecido salió corriendo y fue alcanzado por las balas.

Atención de la emergencia

A la llegada de las autoridades, reportaron sin signos vitales a la víctima.

¿Qué pasó con los sospechosos del asesinato del hombre?

Se escaparon en una motocicleta. Ahora las autoridades trabajan para identificarlos y detenerlos.

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