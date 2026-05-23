Tiroteo desata el caos en las afueras de la Casa Blanca

Varios cadenas de televisión captaron el momento en que se presentó un tiroteo en las cercanías del Casa Blanca, en Washington.

Según reportes, se escucharon al menos 30 disparos cerca del lugar.

Video se hizo viral

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

“Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, detalló Selina Wang, corresponsal de ABC News.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo cerca de Casa Blanca?

El director del FBI, Kash Patel, dijo que este cuerpo policial ya está en el lugar apoyando al Servicio Secreto.

Según FOX News, el tirador ya fue neutralizado.

BREAKING: FOX News' Chad Pergram reports on shots fired near the White House, says Secret Service took down shooter. pic.twitter.com/FvB2sdzZ2P — Fox News (@FoxNews) May 23, 2026

Información en desarrollo.