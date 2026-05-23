Tiroteo desata el caos en las afueras de la Casa Blanca

Varios cadenas de televisión captaron el momento en que se presentó un tiroteo en las cercanías del Casa Blanca, en Washington.
Según reportes, se escucharon al menos 30 disparos cerca del lugar.
“Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, detalló Selina Wang, corresponsal de ABC News.
El director del FBI, Kash Patel, dijo que este cuerpo policial ya está en el lugar apoyando al Servicio Secreto.
Según FOX News, el tirador ya fue neutralizado.
Información en desarrollo.