Tiroteo deja dos fallecidos y ocho heridos

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Mientras un grupo de personas compartía en las afueras de una pulpería en Limón se dio un tiroteo que dejó dos fallecidos y al menos ocho personas heridas, entre ellos menores de edad.

¿Cómo se presentó el tiroteo?

El grupo permanecía en las afueras del local, a la par de la plaza de deportes de la localidad, cuando fueron atacados por sujetos que pasaron disparando en múltiples ocasiones.

Las víctimas se trasladaron en vehículos particulares hasta el Hospital Tony Facio. Ya en el centro médico se reportó el fallecimiento de dos personas.

¿Quiénes son las víctimas?

Un menor de edad, de 17 años y un joven de tan solo 19 años.

¿Qué se sabe sobre las víctimas mortales?

Al menos una de las víctimas mortales se le vincula con una banda de cuatro jóvenes que estaría ligada a asaltos de locales comerciales y el robo de motocicletas y vehículos.

Además, serían integrantes de la banda de los “Tony Boys”.

Víctima mortal en video

Al menos uno de los fallecidos quedó captado en un video que se hizo viral en redes sociales.

Él supuestamente participó en un intentó de bajonazo, en el cual se ve que jóvenes lanzan piedras a un carro, con el objetivo de que el conductor baje velocidad y puedan robarle.

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