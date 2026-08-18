Video capta tiroteo que dejó tres muertos y dos heridos

Un video captó el sonido del momento en que sujetos armados dispararon en múltiples ocasiones contra un vehículo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

El tiroteo ocurrió cerca de las 8 p. m., cuando varios hombres que viajaban en motocicleta interceptaron el automóvil y comenzaron a disparar.

Tres fallecieron en el tiroteo

Producto del ataque, dos de los ocupantes del vehículo murieron en el sitio. Las víctimas fueron identificadas como Isaac Cerdas Martínez y Deiber Gómez Solano, alias “Yumpi”.

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Un tercer hombre, identificado como Brian Ramírez Rojas, falleció posteriormente en el hospital mientras era atendido.

Dos personas resultaron heridas

Además, dos personas que pasaban por el lugar fueron alcanzadas por las balas. Se trata de Paula Hernández Pérez, quien recibió un impacto en una pierna, y Carlos Valverde Rodríguez, herido en el estómago.

Ambos permanecen en condición estable, según el reporte preliminar.

Las autoridades presumen que el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que operan en Cartago. Los responsables huyeron y son buscados mediante la revisión de cámaras de seguridad y otros recursos de investigación.

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