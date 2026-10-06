Tiroteo acaba con la vida de un joven

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Autoridades confirmaron la muerte de un joven a balazos, la mañana de este 6 de octubre en la Ciudadela 15 de setiembre, Hatillo. La alameda donde se presentó el crimen está completamente cerrada.

Heridas que presenta el joven

La víctima mortal presenta al menos 4 impactos por arma de fuego, mientras que en la escena se contabilizan de 10 a 12 proyectiles. Uno de los impactos habría herido su cabeza.

Datos sobre el fallecido

El fallecido tenía entre 20 y 25 años de edad. De momento no trasciende su identidad.

Amplio operativo

Hay un amplio despliegue por parte de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial, para la recolección de indicios, como también el levantamiento del cuerpo.

Información en desarrollo.

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