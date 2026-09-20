Tiroteo acaba con la vida de un hombre en vía pública

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

Un hombre murió luego de ser víctima de una tiroteo en las afueras de un supermercado, en Guácimo, Limón.

Información acerca del tiroteo

El ahora fallecido se encontraba con una femenina en la vía pública, cuando les dispararon en reiteradas ocasiones. Producto de los impactos, el masculino, de apellido Chavarría, de 24 años, resultó fallecido.

Además, la mujer, de apellido Picado, resultó herida.

Caso en investigación

De momento, el caso se mantiene en investigación, para esclarecer los hechos, y establecer la dinámica.

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