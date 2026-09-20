Tiroteo acaba con la vida de un hombre en vía pública

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un hombre murió luego de ser víctima de una tiroteo en las afueras de un supermercado, en Guácimo, Limón.
El ahora fallecido se encontraba con una femenina en la vía pública, cuando les dispararon en reiteradas ocasiones. Producto de los impactos, el masculino, de apellido Chavarría, de 24 años, resultó fallecido.
Además, la mujer, de apellido Picado, resultó herida.
De momento, el caso se mantiene en investigación, para esclarecer los hechos, y establecer la dinámica.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.