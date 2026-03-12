En el tema de tiroides y alimentación, el nutricionista Shirley Calderón aclara los mitos sobre la soya, el brócoli o la coliflor y su consumo en pacientes con esta enfermedad.

El especialista explica la diferencia entre consumir estos vegetales crudos o cocinados y alerta sobre los errores comunes al tomar la pastilla para la tiroides.

Calderón también detalla que “suplementos como el calcio o el magnesio pueden interferir con la absorción del medicamento”, afirma y qué micronutrientes como el selenio y el zinc benefician la función tiroidea.