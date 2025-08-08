Maquillar ojos según su forma almendrados, redondos o encapotados resalta miradas en celebraciones como el Día de la Madre, según Elizabeth Sanabria, maquilladora profesional, quien detalla que sombras neutras y delineados precisos realzan profundidad mientras fijadores evitan corridos.

Cuando se combinan texturas cremosas con polvos selladores, la duración se extiende por horas sin afectar la comodidad, lo que no solo potencia belleza natural, sino que también adapta tendencias a rasgos individuales para resultados personalizados.