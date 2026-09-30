Tipo de cambio del dólar subió en los últimos días

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El tipo de cambio del dólar ha subido en los últimos días, generando expectativa entre los costarricenses sobre qué va a pasar con la divisa en las próximas semanas. El comportamiento del dólar es seguido de cerca por los sectores productivos, los exportadores y los ciudadanos que tienen deudas o ingresos en moneda extranjera.

El Banco Central mantiene un monitoreo constante sobre la evolución del mercado cambiario y las autoridades han llamado a la calma, recordando que el país cuenta con mecanismos para evitar fluctuaciones bruscas.

Los expertos recomiendan a la población informarse a través de canales oficiales antes de tomar decisiones financieras.