Tipo de cambio del dólar cae ¢222, una reducción cercana al 32%, y continúa bajando en 2026

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El tipo de cambio del dólar en Costa Rica ha experimentado una disminución histórica al ubicarse en los mismos niveles registrados hace 20 años, específicamente en 2005, según un análisis de la Universidad Nacional con información del Banco Central.

Durante las primeras semanas de 2026, la moneda estadounidense ha caído ₡24 adicionales al pasar de ₡501 a ₡476, lo que representa una reducción cercana al 32% desde 2022, equivalente a ₡222 menos.

Esta tendencia responde a una participación más activa del Banco Central en el mercado cambiario, generando efectos mixtos en la economía.