Tipo de cambio del dólar cierra esta semana con un nuevo mínimo

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El tipo de cambio del dólar cerró la semana con un nuevo mínimo histórico rondando los 446 colones en el mercado de monedas extranjeras Monex. El país continúa con una gran cantidad de dólares en el mercado, lo que presiona la moneda a la baja.

El flujo de divisas responde a factores como el turismo en recuperación hacia niveles prepandemia y la dinámica de las zonas francas. Cada quince días se registran estos toques mínimos por la llegada de dólares para pagar nóminas en colones.

La baja del dólar beneficia a los deudores, aunque existe el riesgo de que la moneda cambie de dirección. Mientras Costa Rica mantenga su éxito en exportaciones, turismo e inversión extranjera directa, persistirá la apreciación.