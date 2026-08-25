Tío que habría grabado a su sobrina mientras la abusaba no irá a prisión preventiva

El hombre de 38 años, de apellidos Barbosa Tenorio, detenido como sospechoso de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y grabar los hechos, enfrentará un proceso penal por tres aparentes delitos.

Investigan tres delitos

Según la investigación del OIJ, el sospechoso habría abusado de la menor, grabado al menos 12 videos de los hechos y posteriormente compartido el material en plataformas digitales.

Además, las autoridades habrían encontrado que mantenía otros 110 videos de material de abuso sexual infantil que, aparentemente, habían sido descargados de internet.

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¿Por qué no iría a prisión preventiva?

Debido a su condición de salud, la Fiscalía estaría impedida de solicitar prisión preventiva como medida cautelar. El sospechoso deberá ser valorado para determinar si su enfermedad puede ser atendida dentro de un centro penitenciario.

Mientras tanto, podrían solicitarse medidas alternas, como mantenerse alejado de la menor y de la vivienda donde residía, abandonar la zona o incluso permanecer bajo arresto domiciliario.

Podría recibir una pena de cárcel

El hecho de que no se le imponga prisión preventiva no significa que el sospechoso quede libre de responsabilidad penal.

Si durante el proceso se demuestra su participación en los delitos investigados, el hombre podría ser condenado a una pena de prisión. En las próximas horas se definirá qué medidas cautelares solicitará la Fiscalía.