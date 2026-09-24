Tinnitus: ¿por qué el silencio hace más perceptibles los pitos? 

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Escuchar pitos en los oídos por la noche se conoce como tinnitus, y esto ocurre porque hay menos ruido y el cerebro percibe todo con mayor intensidad, haciendo que el silencio aumente la percepción de estos sonidos.

La Dra. Victoria Garbanzo, audióloga, explica que el ruido excesivo durante el día y el uso de máquinas afectan al oído, que la acumulación de cera tapa el conducto auditivo y que el estrés y la ansiedad alteran el sistema nervioso, intensificando la percepción del tinnitus.

La especialista detalla que la presión arterial alta también puede causar pitos que siguen los latidos del corazón, que el alcohol, la cafeína y los medicamentos estimulantes influyen en el problema, y que existen audífonos especiales que ayudan a sobrellevarlo, además de explicar si al quitar la causa el pito se elimina por completo.