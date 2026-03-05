Tiktoker estadounidense se vuelve viral al “advertir” que Costa Rica es peligrosa para enamorarse

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un tiktoker estadounidense se vuelve viral al “advertir”, con ironía, que Costa Rica es peligrosa para enamorarse, quedarse para siempre y rendirse ante su gente.

Se trata de “real68flockatv”, tiktoker que acumula millones de seguidores destacando la calidez tica, la belleza de los billetes,con casi 6 millones de interacciones y lo mucho que disfruta una empanada

El creador asegura que si el primer viaje fuera de USA es a Costa Rica, “vas a arruinar tu vida” porque no querrás irte.