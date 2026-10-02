Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

TikTok aceptó limitar a dos horas el tiempo de uso de la aplicación en adolescentes.

Cambios en la plataforma

La aplicación deberá ahora reforzar la verificación de la edad, prohibir los filtros estéticos y ofrecerles un contenido más general.

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Otros cambios de TikTok

La aplicación deberá cortar el acceso de los jóvenes entre las 12:00 m.n. y las 6:00 a.m. y suspender las notificaciones durante el horario de clases.

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