Un terrible accidente ocurrió el pasado sábado 20 de septiembre de 2025 en la reserva de vida silvestre Growler Pines Tiger Preserve, cuando Ryan Easley, un cuidador de tigres de 37 años, fue brutalmente atacado y asesinado por uno de los felinos a su cargo durante un espectáculo.

El ataque mortal ocurrió frente a su esposa e hija

Según informó el sheriff del condado de Choctaw, Terry Park, el hombre se encontraba dentro de una enorme jaula junto al tigre, que lo mordió y sacudió con fuerza hasta provocarle la muerte. Lo más impactante es que su esposa e hija estaban presentes durante el ataque, siendo testigos de la trágica escena.

Las autoridades recibieron la llamada de emergencia el 20 de septiembre, y al llegar al lugar encontraron a Ryan sin signos vitales en el suelo.

Un cuidador experimentado con años de trayectoria

El sheriff Park señaló que Easley tenía años de experiencia trabajando con felinos, especialmente con el tigre que lo atacó, y que el animal era considerablemente grande y fuerte.

La reserva Growler Pines Tiger Preserve emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida de su empleado:

“Ryan era un apasionado defensor de la conservación de la vida silvestre. Su amor por los animales, especialmente los grandes felinos, era evidente en todos los aspectos de su vida. Esta tragedia es un doloroso recordatorio de la belleza y la impredecibilidad del mundo natural”.

Cancelan tours y encuentros hasta nuevo aviso

Tras el incidente, la reserva informó que todos los recorridos y encuentros con animales quedarán suspendidos hasta nuevo aviso, y pidió respeto y privacidad para la familia de Easley en este difícil momento.

El centro aseguró que el legado de Ryan será recordado por siempre por el equipo de trabajo y los animales que cuidó con tanto amor y dedicación.