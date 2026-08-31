El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) se refirió a los últimos sismos sentidos en territorio nacional. Movimientos se presentaron la noche de este domingo, como también la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026.

Marino Protti, experto de esta organización contestó si estos movimientos tienen relación con el terremoto del 24 de agosto, con epicentro en Coronado.

¿Hay relación con el terremoto en Coronado? Ovsicori responde

“Se presentaron siete eventos sísmicos en el flanco oeste del Volcán Irazú, dos de estos sismos fueron sentidos por la población, uno a las 11:07 p.m. y el otro a las 12:09 a.m., los sismos fueron sentidos en Coronado, Guadalupe, Santo Domingo, Heredia, Barva, y son asociados a la secuencia de réplicas de los eventos que se presentaron hace una semana”, confirmó Protti.

Comentarios sobre los sismos y su relación

Declaraciones del experto generaron la impresión de los usuarios, que también reportaron haber sentido los eventos.