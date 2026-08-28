¿Tiene uno? Estos celulares les dejará de funcionar WhatsApp en setiembre

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, cambiará sus requisitos de compatibilidad a partir del 8 de setiembre de 2026, por lo que una serie de dispositivos dejarán de funcionar en la plataforma.
Los usuarios de celulares antiguos deberán revisar la versión de su sistema operativo.
A partir de la fecha anteriormente mencionada, WhatsApp solo será compatible con Android 6 y versiones posteriores, lo que significa que los teléfonos que permanezcan en Android 5.0 o Android 5.1 quedarán fuera de la lista de sistemas operativos compatibles.
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Mientras que, para los dueños de iPhone, los dispositivos con sistemas operativos inferiores a iOS 15.1 ya no serán compatibles con la plataforma. El cambio en Apple se aplicará a partir de 30 de noviembre de 2026.
Entre los modelos destacan:
Con estas actualizaciones, la aplicación de mensajería busca incluir novedades en su funcionamiento, además de agregar medidas para garantizar la privacidad de cada usuario.
En caso de no poder actualizarlo a un sistema operativo más reciente, la aplicación dejará de ofrecer soporte.
Antes de retirarlo, WhatsApp notificará a los usuarios afectados y les recordará varias veces que deberán actualizar su dispositivo o cambiar de celular para continuar utilizando la plataforma.