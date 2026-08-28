¿Tiene uno? Estos celulares les dejará de funcionar WhatsApp en setiembre

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, cambiará sus requisitos de compatibilidad a partir del 8 de setiembre de 2026, por lo que una serie de dispositivos dejarán de funcionar en la plataforma.

Los usuarios de celulares antiguos deberán revisar la versión de su sistema operativo.

¿Y qué significa esto?

A partir de la fecha anteriormente mencionada, WhatsApp solo será compatible con Android 6 y versiones posteriores, lo que significa que los teléfonos que permanezcan en Android 5.0 o Android 5.1 quedarán fuera de la lista de sistemas operativos compatibles.

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Mientras que, para los dueños de iPhone, los dispositivos con sistemas operativos inferiores a iOS 15.1 ya no serán compatibles con la plataforma. El cambio en Apple se aplicará a partir de 30 de noviembre de 2026.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

Entre los modelos destacan:

Samsung Galaxy S3.

Samsung Galaxy S4 Mini.

Samsung Galaxy Ace 4.

Samsung Galaxy Core II.

LG Optimus G.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L7 II.

LG L70.

LG L90.

iPhone 5s.

iPhone 5c.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Con estas actualizaciones, la aplicación de mensajería busca incluir novedades en su funcionamiento, además de agregar medidas para garantizar la privacidad de cada usuario.

¿Qué pasará si mi celular está en la lista?

En caso de no poder actualizarlo a un sistema operativo más reciente, la aplicación dejará de ofrecer soporte.

Antes de retirarlo, WhatsApp notificará a los usuarios afectados y les recordará varias veces que deberán actualizar su dispositivo o cambiar de celular para continuar utilizando la plataforma.

Con información de: Heraldo, Milenio y Telémetro.