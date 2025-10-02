La tarde de este miércoles, oficiales de la Fuerza Pública realizaron la detención de un hombre de apellido Torres, señalado como sospechoso en el homicidio de un joven identificado con el apellido Kirby, cuyo cuerpo fue hallado en Hatillo.

¿Dónde lo capturaron?

“La detención se realizó en la Ciudadela María Reina, en Hatillo, San José, gracias a información suministrada por la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, dice el comunicado del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Según el MSP, Torres estaría presuntamente vinculado con la muerte de Kirby.

¿Qué die OIJ al respecto?

Según indicaron en una consulta, este sujeto no tendría necesariamente relación con el aparente homicidio.

“No está vinculado necesariamente con el aparente homicidio, ni tampoco se puede afirmar que es el principal sospechoso. Se le requirió para identificación, toma de huellas y actualización de reseña policial”.

El caso se mantiene en investigación.