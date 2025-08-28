Si usted cuenta con lote propio, tiene la posibilidad de construir en el terreno de un familiar, desea comprar el lote, construir casa o realizar mejoras en su vivienda, Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) dispone de recursos para otorgar bonos al menos 5 mil subsidios de vivienda.

Familias pueden acceder al bono y complementarlo con un crédito o aporte a través de estas 23 entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Importante

“Es importante informar a las familias que hay recursos disponibles, para lo cual es necesario que se dirijan a las entidades autorizadas directamente, no al BANHVI pues son las mutuales, bancos, cooperativas, entre otras, las que hacen la revisión de cada caso y verifican si los núcleos familiares cuentan con los requisitos para acceder al bono”, dijo Dagoberto Hidalgo Cortés, Gerente General del BANHVI,

Los interesados pueden acercarse a la ventanilla de estas entidades, para que se les realice el estudio y verificar si pueden optar por un bono ordinario de hasta ¢9.300.000, y complementarlo con un crédito.

Condiciones básicas para acceder al subsidio

obligaciones del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad. No tener casa propia o más de una propiedad. De contar con lote, puede solicitar el

Bono para construir la vivienda en el lote propio y si tiene casa, pero requiere reparaciones, ampliaciones o mejoras, puede solicitar el Bono RAMT para este fin. No haber recibido con anterioridad el bono, pues se otorga solo una vez.

suma de los salarios brutos (sin rebajos) de los que trabajan en la familia. Ser costarricense o contar con residencia legalizada en el país.

Propósitos para el subsidio

Lote propio

El solicitante debe tener el terreno inscrito a nombre del beneficiario en el Registro de la Propiedad, contar con plano catastrado con visado municipal, con acceso a los servicios públicos y tener los impuestos al día. Más detalles en el siguiente en el link.

Construir en lote familiar (bono patio)

La familia solicitante del bono y la familia dueña del terreno deben estar emparentadas en al menos uno de los integrantes, por relación de consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el tercer grado inclusive.

Más detalles en el link.



Compra de Lote y Construcción:

El aspirante debe asegurarse que el terreno sea habitable, es decir, cuente con plano catastrado con

visado municipal para efectos de permiso de construcción.

Los detalles en el siguiente link

Reparar, ampliar o mejorar la casa propia:

Para este subisidio pueden optar las familias que sus casas necesitan una sustitución parcial o total de componentes constructivos por razones de seguridad, salubridad o hacinamiento.

Más detalles en el siguiente link.

Con información de: BANHVI.