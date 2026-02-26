Expertos en finanzas explicaron las razones detrás del lento descenso de la tasa básica pasiva, un indicador clave que impacta directamente a los deudores con hipotecas o créditos bancarios.

Según el análisis, diversos factores económicos inciden en este comportamiento, generando expectativa entre los usuarios del sistema financiero nacional.

“El traslado del efecto de la tasa básica pasiva a la par del mercado —que es la tasa activa— es un proceso muy lento, y en el caso de Costa Rica no ha operado tan rápidamente como en otros países donde hay más competencia”, explicó Leiner Vargas, economista.