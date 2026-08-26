¿Tiene grasa visceral sin saberlo? Conozca cómo eliminarla

La grasa visceral, esa que no se ve en el espejo y rodea el hígado, páncreas e intestinos, libera sustancias inflamatorias que elevan el riesgo de enfermedades graves.

El Dr. Gabriel Madriz Aguilar explica que esta grasa profunda interfiere con el funcionamiento correcto de los órganos y ejerce presión sobre ellos, a diferencia de la grasa subcutánea que se encuentra bajo la piel.

El especialista detalla que, para atajar su impacto, se requiere actividad física constante y una alimentación balanceada que acelere la pérdida de esta grasa dañina.