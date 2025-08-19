En un comunicado emitido ayer lunes 18 de agosto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señala que Alejandro Arias Monge alias “Diablo” logró evadir una operación de captura con información y contactos gubernamentales de Celso Gamboa.

Sin embargo, el mismo Gamboa aclaró en entrevista exclusiva con Noticias Repretel, que no conocía a “Diablo”.

Para aclarar lo dicho por Gamboa, el director del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, Randall Zúñiga, señaló que recibieron información confidencial al respecto.

¿Tienen alguna evidencia de que Celso le pasara información a “Diablo” para que se escapara?

“No podría, de momento, bajo ciertos acuerdos que hemos llegado a alcanzar, decirte esta situación, pero si te puedo decir que la información sí la manejábamos”, dijo Zúñiga.

¿Si no estuviera llevando una investigación podría decir que no?

“Si no la estuviera llevando podría contestar la pregunta, perfectamente”, finalizó Zúñiga.

El director del OIJ dejó más declaraciones al respecto, que puede repasar en el video adjunto, o bien, la entrevista completa en el siguiente enlace.