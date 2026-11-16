¿Tiene aves de corral en casa? Aprenda a mantenerlas sanas y seguras

Berta Perla Solís comparte claves para cuidar aves de corral.

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Gansos, pavos reales y gallinas de distintas razas forman parte de la variedad de aves que doña Berta Perla cuida en su granja en Costa Rica.

Berta compartió detalles sobre sus características, alimentación y las condiciones que necesitan para mantenerse saludables.

La cuidadora explicó que tener este tipo de animales en casa requiere espacio, tiempo y dedicación. En el caso de las gallinas, mencionó que pueden consumir alimento para ponedoras, maíz entero o quebrado, entre otras opciones.