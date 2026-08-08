¡Tiene 74 años y no para de correr! La historia de María Virginia

María Virginia Ramírez tiene 74 años y asegura que correr es una de sus grandes pasiones. Cuenta que comenzó caminando por distintos sectores y, posteriormente, participó en su primera carrera junto a otras mujeres.

Además de correr, María Virginia realiza ejercicios para brazos, piernas y sentadillas, incluso algunas veces acompañada por su nieto de cuatro años.

La mujer señala que padece diabetes y presión alta y que ha sufrido dos infartos; sin embargo, afirma que disfruta mantenerse activa y anima a otras mujeres a practicar ejercicio.