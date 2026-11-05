Tiene 16 años y ya está entre los semifinalistas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Julián Muñoz tiene apenas 16 años y es el participante más joven de esta etapa de La Voz del Más Allá. Mientras muchos jóvenes de su edad todavía comienzan a descubrir sus intereses, él ya se enfrenta al reto de interpretar a una de las figuras más importantes de la música: Elvis Presley.

El arte forma parte de su vida cotidiana. Julián estudia en el Conservatorio de Castella, donde continúa desarrollando sus capacidades dentro de un ambiente dedicado a la formación artística y escénica.

Ahora deberá combinar estudios, ensayos y competencia para enfrentar una semifinal nacional. Con solo 16 años, Julián quiere demostrar que la edad no necesariamente determina el tamaño del escenario que una persona puede conquistar.

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