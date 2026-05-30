Tiendas ekono inauguró su local número 41 al oeste de la capital

Tiendas ekono continúa aumentando su presencia en Costa Rica y recientemente se llevó a cabo la inauguración de su local número 41.

Esta nueva tienda está ubicada en Santa Ana Trade Center, Ruta 27 y a través de esta apertura, ekono reafirma el compromiso de acercar moda, calidad e innovación para las familias costarricenses.

Esta tienda permitirá la contratación de 28 personas y brindará oportunidades laborales a jóvenes de la zona, además, ekono cuenta con un programa especial para otorgarle posibilidades de trabajar a personas mayores de 35 años.