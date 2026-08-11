Tienda Universal: 100 años de historia y tradición en Costa Rica

La emblemática librería e imprenta nació el 2 de agosto de 1926 con la misión de alejar a los niños de las armas y acercarlos a los libros.

Tienda Universal, una de las pocas empresas costarricenses que ha logrado alcanzar un siglo de vida, celebra este 2026 su aniversario número 100 desde que abrió sus puertas el 2 de agosto de 1926 en la avenida Central bajo el nombre de librería e imprenta Universal.

Sus fundadores, con una visión social clara, concibieron el negocio como una herramienta para mantener a los niños costarricenses con libros en las manos en lugar de armas, un propósito que marcó su identidad desde el primer día.

A lo largo de estas décadas, la tienda se convirtió en parte de la infancia de generaciones enteras, siendo el destino favorito para útiles escolares, juguetes, libros y la esperada cartita navideña que muchos escribían con ilusión.