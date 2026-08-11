Los costarricenses podrán disfrutar de un fenómeno astronómico durante este 27 de agosto.

¿Qué fenómeno astronómico?

Se trata de un Eclipse Parcial de Luna.

¿Qué es un eclipse lunar?

Ocurre cuando Cuando la Tierra se encuentra precisamente entre la Luna y el Sol y su sombra cae sobre la superficie lunar, atenuándola y, en ocasiones, tiñéndola.

¿Y qué es un Eclipse Parcial de Luna?

“Una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna provoca que la Luna atraviese solo una parte de la umbra terrestre”. La sombra crece y luego retrocede sin llegar a cubrir completamente la Luna”, según detalla la NASA.

Imagen con fines ilustrativos.

¿A partir de qué hora se podrá disfrutar del eclipse?

Eclipse penumbral: 7:23 p.m.

7:23 p.m. Inicia el eclipse parcial: 8:33 p.m.

8:33 p.m. Máximo del eclipse: 10:12 p.m.

10:12 p.m. Termina eclipse parcial: 11:51 p.m.

11:51 p.m. Termina eclipse penumbral: 01:01 a.m.

Con información de: NASA y Cientec.