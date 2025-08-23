Lo que comenzó como un sueño se convirtió en una realidad transformadora. En mayo de 2024, un grupo de costarricenses unidos bajo la empresa tica Costa Rica Away fundó en Kenia el primer centro de voluntariado creado por ticos en África, un proyecto que busca impactar a comunidades locales a través de la educación, la agricultura y la solidaridad.

La iniciativa nació tras la compra de un pequeño terreno que pronto se convirtió en algo más que tierra: un espacio de esperanza y unión entre dos culturas.

El proyecto incluye seis áreas principales, entre ellas la agrícola y la ganadera, donde se enseñan mejores prácticas de cultivo y manejo de animales para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Uno de los retos iniciales fue el acceso al agua. Un pozo en África cuesta alrededor de 15 mil dólares, sin contar la maquinaria necesaria para su construcción. Sin embargo, gracias a la colaboración, cada aporte, desde pizarras hasta juegos para los niños, se transformó en símbolo de unión entre Costa Rica y Kenia.

Actualmente, el centro se encuentra a pocos meses de abrir sus puertas oficialmente y pretende convertirse en el primer espacio integral de voluntariado para costarricenses en África, ofreciendo la oportunidad de compartir conocimientos, cariño y apoyo con las familias kenianas de forma segura y organizada.