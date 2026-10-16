Ticos cuentan con nuevo sistema de alerta temprana de sismos

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Miles de costarricenses tendrán en su celular un nuevo sistema de alerta de temprana de sismos, que podrá notificar al usuario segundos antes de que ocurra el movimiento.
Dicha herramienta se amplió de 98 países a más de 200 regiones.
Se trata del Sistema de Alerta de Terremotos de Google, el cual salvó vidas de miles de personas cuando ocurrieron los fuertes sismos en Venezuela. La incorporación de Costa Rica quedó confirmada por la empresa en su blog de noticias.
“Unos segundos de aviso cuando ocurre un terremoto pueden darte un tiempo crucial para ponerte a salvo y protegerte a ti y a tus seres queridos”, dice Google.
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Si ocurre un terremoto en una región donde las alertas están activas, los usuarios de Android pueden esperar ver una de estas tres alertas:
Esta función solo está disponible en dispositivos Android.
Con información de: Google.