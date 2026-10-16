Ticos cuentan con nuevo sistema de alerta temprana de sismos

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Miles de costarricenses tendrán en su celular un nuevo sistema de alerta de temprana de sismos, que podrá notificar al usuario segundos antes de que ocurra el movimiento.

Dicha herramienta se amplió de 98 países a más de 200 regiones.

¿Cuál es el sistema?

Se trata del Sistema de Alerta de Terremotos de Google, el cual salvó vidas de miles de personas cuando ocurrieron los fuertes sismos en Venezuela. La incorporación de Costa Rica quedó confirmada por la empresa en su blog de noticias.

“Unos segundos de aviso cuando ocurre un terremoto pueden darte un tiempo crucial para ponerte a salvo y protegerte a ti y a tus seres queridos”, dice Google.

También puede leer: Conozca las dos aplicaciones que alertan sobre sismos en Costa Rica.

¿Cómo funciona el sistema de alerta temprana de sismos de Google?

Si ocurre un terremoto en una región donde las alertas están activas, los usuarios de Android pueden esperar ver una de estas tres alertas:

Imagen de referencia. Tomada de: Google.

Atención: Una alerta sencilla que indica la posibilidad de un temblor leve, informándole de que se ha detectado un terremoto en las proximidades.

Una alerta sencilla que indica la posibilidad de un temblor leve, informándole de que se ha detectado un terremoto en las proximidades. Prepárate: Recibirás una alerta detallada sobre temblores más fuertes para que te prepares y tomes medidas.

Recibirás una alerta detallada sobre temblores más fuertes para que te prepares y tomes medidas. Toma medidas: Una alerta en pantalla completa te avisará si el temblor es de moderado a fuerte, brindándote consejos inmediatos sobre cómo mantenerte a salvo.

¿Cómo activar esta ayuda?

Esta función solo está disponible en dispositivos Android.

Cómo administrar las alertas de sismos

En su dispositivo Android, abre Configuración. Busca Alertas de sismos. Activa o desactiva las alertas.

Con información de: Google.