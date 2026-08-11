Ticos consumen casi 300 huevos al año

El huevo se posiciona como un aliado de la economía familiar costarricense, con un consumo anual promedio de casi 300 unidades por persona y una reducción del 11,9% en su precio durante julio, convirtiéndolo en uno de los productos que más bajó en el Índice de Precios al Consumidor.

De acuerdo con el monitoreo del Consejo Nacional de Producción (CNP), el kilogramo se consiguió entre ₡1.000 y ₡1.400 en supermercados y carnicerías, una variación que responde en parte a la corta vida útil del alimento y a la necesidad de los productores de comercializarlo rápidamente.

Esta situación, según los analistas, representa una oportunidad para los consumidores que buscan opciones accesibles y nutritivas en medio de un contexto económico desafiante.