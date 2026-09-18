Tico ve como un sueño su nominación a los Latin Grammy 2026

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El cantante costarricense Kendall Peña recibió su primera nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Nuevo Artista, un logro que describió como un sueño cumplido. La noticia la recibió junto a su familia en un momento que calificó como muy especial.

La categoría de Mejor Nuevo Artista refleja el rumbo de la música actual y ha sido ganada en años anteriores por Juanes, Calle 13 y Kany García. La nominación llega tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Hotel 506, un trabajo pop que le tomó cerca de tres meses de producción.

El artista señaló que en este disco trabajó más que en cualquier otro y que la academia destacó especialmente la producción. La ceremonia se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, donde representará a los nuevos artistas costarricenses.