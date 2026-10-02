Tico revela extraños tratos en cárcel de Estados Unidos

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Durante este 1 de octubre, llegaron a Costa Rica al menos 11 costarricenses deportados de los Estados Unidos. Entre ellos estaba el tico Ulices Cerdas, vecino de Pérez Zeledón, el cual su salud preocupaba a muchos, tras la muerte de Carlos Marchena, tras ser detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Cerdas pudo hablar con Noticias Repretel y detalló su estado de salud y trato en cárceles de los Estados Unidos.

Declaraciones del tico

Ulices pasó más de dos meses en detención. Estuvo recluido en cuatro centros migratorios distintos.

“Ahí yo empecé a padecer varios problemas. Uno fue la presión alta, cosa que aquí nunca lo sufrí, ni estando allá”.

“Ellos actuaban muy raro. Le hacían a uno exámenes, claro que es bueno, pero le aplicaban a uno muchas inyecciones que uno no sabía de verdad para qué eran“.

“Las comidas, aparte de la preocupación que uno tiene, son malas, malísimas. Yo bajé en estos dos meses 20 libras”.

Otro deportado dio declaraciones

“El plan de ellos es torturarlo a uno para que no vuelva al país y parece que lo van a lograr”.

Este hombre, que mantuvo su identidad anónima, pasó 23 años en Estados Unidos y volvió al país con solomente una bolsa de artículos personales.

Caso de Carlos Marchena

En el vuelo también llegó Carlos Marchena, quien murió bajo custodia del ICE en una cárcel estadounidense. Su familia consiguió que las autoridades del país norteamericano asumieran los costos de repatriación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.