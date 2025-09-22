Un costarricense regresó en estado grave tras ser arrestado en Estados Unidos, donde permaneció meses incomunicado en una cárcel de Texas sin que su familia tuviera noticias suyas.
Randall Gamboa, un vecino de Pérez Zeledón de 52 años que viajó para trabajar como operario de maquinaria pesada, fue deportado el 3 de septiembre con encefalopatía y rabdomiólisis.
Su familia denuncia que las autoridades migratorias no permitieron contacto alguno y que al ser repatriado presentaba 56 úlceras abiertas y cicatrices, evidencias que apuntan a posibles agresiones.