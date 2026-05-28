El Casa Pia, equipo donde juega el guardameta costarricense Patrick Sequeira, venció 2-0 al Torreense y salvó la categoría en la primera división de Portugal.

En esta serie Play Off, el Casa Pia que se encontraba en la posiución número 16 de la tabla, enfrentaría al Torrense que pertenece a la segunda división. En caso del gano del Torrense, el equipo de Patrick Sequeira descendería, pero en caso de gane del equipo del costarricense, estos mantendrían la categoría.

Los goles llegaron por parte de Gaizka Larrazabal al 37´y Lawrence Ofori al minuto 76 y el Casa Pia se mantendrán como equipo de la primera división de Portugal.

A lo largo de la temporada, Sequeira recibió 45 anotaciones y tuvo 7 encuentros en los que no le marcaron gol.