Tico habría cobrado pensión de estadounidense fallecida por 20 años

Un vecino de Heredia, de apellido Abarca, habría cobrado durante 20 años la pensión de una educadora estadounidense fallecida y obtenido cerca de 800 mil dólares, equivalentes a más de ₡356 millones.

Según la investigación, el sospechoso habría engañado al Gobierno de Estados Unidos para continuar recibiendo el dinero que correspondía a la extranjera.

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La mujer estuvo en un hogar de ancianos

La educadora estadounidense permaneció entre 1999 y 2006 en un hogar de ancianos ubicado en La Uruca, el cual era administrado por Abarca.

La mujer falleció a los 78 años. Sin embargo, después de su muerte, el sospechoso habría utilizado documentos falsos para hacerse pasar por su apoderado y continuar cobrando la pensión.

De esta manera, habría recibido los pagos durante aproximadamente dos décadas, hasta acumular una suma cercana a los 800 mil dólares.

El caso es investigado por las autoridades estadounidenses, que atribuyen al costarricense un presunto fraude relacionado con el cobro de la pensión.