Tico habría cobrado pensión de estadounidense fallecida por 20 años

La adulta mayor estuvo en un hogar de ancianos en San José.

Un vecino de Heredia, de apellido Abarca, habría cobrado durante 20 años la pensión de una educadora estadounidense fallecida y obtenido cerca de 800 mil dólares, equivalentes a más de ₡356 millones.

Según la investigación, el sospechoso habría engañado al Gobierno de Estados Unidos para continuar recibiendo el dinero que correspondía a la extranjera.

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La mujer estuvo en un hogar de ancianos

La educadora estadounidense permaneció entre 1999 y 2006 en un hogar de ancianos ubicado en La Uruca, el cual era administrado por Abarca.

La mujer falleció a los 78 años. Sin embargo, después de su muerte, el sospechoso habría utilizado documentos falsos para hacerse pasar por su apoderado y continuar cobrando la pensión.

De esta manera, habría recibido los pagos durante aproximadamente dos décadas, hasta acumular una suma cercana a los 800 mil dólares.

El caso es investigado por las autoridades estadounidenses, que atribuyen al costarricense un presunto fraude relacionado con el cobro de la pensión.