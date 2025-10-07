El modelo y periodista Roberto Mena puso en alto el nombre de Costa Rica al ser coronado como “Míster de las Américas” y alcanzar el cuarto lugar mundial en el certamen Mister International 2025, realizado en Tailandia.

Destacó entre 42 países

Mena sobresalió entre 42 participantes de todo el mundo, imponiéndose a representantes de potencias en concursos de belleza como México, Brasil y República Dominicana. Además, obtuvo el voto popular, un reconocimiento que suele dominar el público asiático, convirtiendo este logro en un hecho histórico para Latinoamérica.

Un triunfo compartido con la región

Durante la ceremonia, Mena decidió recoger su banda continental junto a sus compañeros latinoamericanos, como símbolo de unión regional.

“Esto no fue solo un logro de Costa Rica, fue un logro de Centroamérica y de Latinoamérica”, expresó el costarricense tras recibir el título.

Tres años de trayectoria y un resultado histórico

Aunque lleva apenas tres años participando en concursos de belleza, Roberto logró posicionarse entre los mejores del mundo, superando a concursantes con décadas de preparación.

El tico avanzó al Top 6 del certamen y finalmente obtuvo el cuarto puesto global, consolidándose como una de las figuras masculinas más destacadas en la escena internacional de este año.