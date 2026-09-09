Tico de 17 años vendió repostería en las calles y ganó plata en Mundial de Powerlifting

Sebastián, un estudiante de 17 años del Liceo Paraíso, vendió repostería en las calles de Cervantes y Cartago para financiar su participación en el Campeonato Mundial Subjunior de Powerlifting. El joven costarricense obtuvo una medalla de plata en Sudáfrica con el segundo mejor peso muerto del mundo.

El atleta decidió emprender la venta de cachitos, empanadas y pay de limón —este último 100% elaborado por él— tras darse cuenta del alto costo que implicaba perseguir su meta deportiva.

El pasado 21 de agosto compitió en Sudáfrica, donde se ubicó entre los 10 mejores levantadores del mundo y levantó más de 576 libras, equivalente a un cuarto de tonelada.

Para llegar al mundial tomó cuatro vuelos con escalas en Panamá, Brasil y Ciudad del Cabo, más un viaje terrestre de dos horas. El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) le ayudó con dos noches de hospedaje, pero los boletos de avión y las comidas fueron cubiertos íntegramente con su esfuerzo.

El joven estudia en el colegio nocturno y afirma que no le da vergüenza vender en la calle porque nadie más luchará por sus sueños.