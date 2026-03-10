Tico Cali Muñoz avanzó a la ronda 3 del Challenger Series de surf

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El surfista costarricense Carlos “Cali” Muñoz logró este martes un importante avance en el Challenger Series que se disputa en Australia, al ubicarse en la segunda posición de su heat con un puntaje de 11.17, superando a rivales de Perú y del país anfitrión, lo que le permite clasificar a la ronda 3 del torneo.

Por su parte, Leilani McGonagle cerró su participación tras finalizar tercera en su heat, en una competencia que representa la última fecha de la temporada 2025-2026.

Mientras tanto, en el ámbito nacional, la segunda fecha del evento de surf en Santa Teresa contará con participación internacional: alrededor de 30 atletas de Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Chile se inscribieron, sumándose a los más de 180 competidores confirmados.