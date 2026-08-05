Tico busca convertirse en el hombre más fuerte del mundo

Un halterófilo costarricense, identificado como Iván, se ha propuesto alcanzar la cima del deporte de fuerza al participar en el Mundial de Halterofilia, con la mira puesta en convertirse en el hombre más fuerte del mundo, según informó durante una entrevista.

El atleta, quien ya se ha consolidado como uno de los deportistas más fuertes de su país, describió este nuevo desafío como el paso de “tocar las estrellas” tras haber llegado al cielo en su carrera deportiva.

La halterofilia, disciplina que consiste en levantar pesas en modalidades de arranque y envión, demandará del costarricense un año de preparación intensiva para estar en óptimas condiciones en la competencia internacional.