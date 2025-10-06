Escrito por: Eduardo Troconis

El costarricense Joel Campbell fue incluido por CONCACAF en el top 3 de los mejores goles de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

¿Cómo fue el gol?

El tanto del delantero fue elegido tras su destacada actuación en la remontada de Alajuelense 2-1 ante Motagua, el pasado martes 30 de septiembre, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Campbell anotó un golazo de volea al minuto 30, con el que empató momentáneamente el compromiso y encaminó la clasificación manuda a las semifinales del torneo regional.

La CONCACAF publicó el video con las mejores anotaciones de la jornada, destacando la calidad técnica y la importancia del gol del tico en un partido decisivo.