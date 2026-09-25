Tica tendrá audición este sábado en ‘La Voz de Alemania’

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

La cantante costarricense Mila Bouizd, quien fue seleccionada para participar en la temporada 16 de “La Voz de Alemania”, tendrá su audición este sábado a las 8:15 de la noche, hora de Alemania, cerca del mediodía en Costa Rica.

Mila buscará avanzar en esta competencia y representar al talento costarricense en el escenario internacional, demostrando su voz y su talento ante los jueces del programa.

La participación de la tica ha generado expectativa entre sus seguidores, que esperan verla brillar en el reconocido concurso de canto que se transmite en la televisión alemana.