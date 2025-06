Son horas tensas en Israel e Irán. Ambos países asiáticos permanecen en un conflicto con intercambio de ataques todos los días desde el pasado 13 de junio.

Ante esto, Noticias Repretel tuvo la oportunidad de conversar con una tica en Israel. Ella cuenta cómo se vive este enfrentamiento:

“Te puedo decir que como persona es una disonancia, porque obviamente nadie quiere estar en guerra y nadie quiere vivir en miedo, pero por otro lado hay una amenaza nuclear real sobre Israel y no queda de otra. Esto también es una guerra que estamos peleándole al resto del mundo. Al final todo el mundo tiene que decirle ‘gracias’ a Israel de que estamos peleando una guerra que es realmente de todos. Es un país que está bajo mando terrorista. Quieren destruir todo lo que es la civilización, y todo lo que nos musulmán”, comentó Sharon Schwartz.

¿Cómo es el día a día?

“Bueno, claramente han habido bastantes heridos y muertos en los últimos días por los ataques de Irán, por ende se han cancelado las clases, se han cancelado los trabajos, todo está cerrado, solo los súper y las cosas que son super esenciales están abiertas. Entonces, el día a día lo describiría como uno se sentía en época de Covid, pero con una amenaza nuclear, que es un poco extra“.

Añade que la mayoría de personas que vive en esta nación se trata de mantener en calma y cuando hay momentos de peligro, cuenta con algún búnker, para ponerse a salvo.

“En el búnker tenemos comida, agua, tenemos ventilación, tenemos radio. Estamos usando radios para poder comunicarnos porque obviamente no hay señal“.

¿Cómo es la alerta cuando hay ataques?

“Hay diferentes tipos de alarma. En esta guerra es la primera vez que recibimos una alarma específica que tiene un sonido muy fuerte, que realmente solo la alarma te hace ya entender qué es lo que hay. Es una alarma que recibimos en nuestro nuestro celular. Prácticamente te avisa ‘Alerta crítica de seguridad‘, y lo que te dice es ‘Acercarte al área del búnker‘“. Según indica, la alarma puede cambiar, ya que Irán ha utilizado diferentes tipos de armas.

Schwartz dice que normalmente, al momento en que suena la alarma, se tiene alrededor de un minuto y medio para meterse al búnker.

Consecuencias del conflicto

“Todas las aerolíneas están cerradas, no hay cómo entrar o salir del país, así que la gente que está atascada afuera no puede volver a la casa y la gente que quiere tenía algún viaje programado, no puede salir“.

Finalmente Schwartz dice que en esta guerra no hay distinción por la raza, nacionalidad o religión, todos se deben cuidar para evitar ser víctimas de un ataque.