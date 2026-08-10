Tica competirá en el mundial de gimnasia rítmica

Una gimnasta costarricense competirá en el mundial de gimnasia rítmica, que reunirá a más de 340 participantes de 73 países, en un evento que se realizará en las próximas semanas y que representa un hito para el deporte nacional.

La atleta tica logró clasificar al certamen mundial después de destacadas actuaciones en competencias regionales, lo que la convierte en una de las pocas representantes de Centroamérica en esta disciplina.

Su participación en el mundial es un motivo de orgullo para el país y una oportunidad para mostrar el talento de las gimnastas costarricenses en el escenario internacional.