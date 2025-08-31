El clásico del fútbol costarricense se disputó este sábado 30 de agosto en el estadio Ricardo Saprissa, donde Alajuelense se impuso 0-1 frente a los morados.

En una primera parte muy cerrada y con pocas opciones claras de gol, el marcador se abrió hasta el minuto 51. Una buena jugada individual dentro del área de Anthony Hernández terminó con un remate preciso que superó al guardameta Esteban Alvarado, para decretar el 0-1 definitivo.

Con este resultado, la Liga Deportiva Alajuelense suma tres puntos de oro en condición de visita y toma ventaja en la tabla, mientras que el Deportivo Saprissa dejó ir la oportunidad de celebrar ante su afición en Tibás.