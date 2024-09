El nombre de Costa Rica ha ganado notoriedad, y no precisamente de manera positiva, después de que el reconocido medio de comunicación The New York Times publicara un reportaje titulado ‘How a Tourist Paradise Became a Drug-Trafficking Magnet’, traducido al español: ‘Cómo un paraíso turístico se convirtió en un imán para el narcotráfico’.

En este reportaje se detalla la ola de violencia que atraviesa Costa Rica y cómo las bandas rivales están cometiendo asesinatos en lugares que antes no solían verse, como las escuelas, las cuales califica como escenarios de crimen.

Un dato relevante que revela el medio de comunicación estadounidense es que, en 2020, Costa Rica superó a México como el principal puente para el tráfico de drogas entre el sur de América y Europa.

Además, The New York Times asegura que en las frondosas selvas que cubren la cuarta parte del país ahora se ocultan carteles de la droga que buscan nuevas rutas para el narcotráfico.

El periódico resalta el incremento de un 53% en la cantidad de homicidios entre el 2020 y 2023, y los califica de una competición de codicia y de crueldad.

A raíz de este reportaje, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, señaló que el país sí toma medidas para combatir el narcotráfico.

“Hemos luchado de forma intensa imponiendo escáneres en nuestros puertos y logrando una disminución considerable en el 2022 y 2023. Costa Rica ya no es el principal reexportador de cocaína gracias al esfuerzo de nuestros héroes de azul”, comentó Zamora.