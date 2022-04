The Killers se suma a las grandes estrellas internacionales que han cautivado al público mexicano en los últimos meses. Siguiendo los pasos de Coldplay, el icónico grupo estadounidense sorprendió a sus fans con sus presentaciones.

Brandon Flowers, el vocalista de la banda, asombró al entonar un fragmento de una famosa canción de Luis Miguel. El tema en cuestión fue nada menos que Entrégate, uno de los grandes éxitos del Sol de México.

Las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron con memes, comentarios y videos, posicionando a la banda entre las principales tendencias de Twitter. Incluso hubo quienes compararon el recital con las presentaciones de Coldplay en su Music Of The Spheres World Tour.