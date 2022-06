Thalía reapareció en redes sociales para compartir detalles sobre su próximo proyecto.

Aunque no reveló el giro que tendrá -puede ser un nuevo álbum o su esperado regreso a la pantalla-, sí mostró los estragos físicos que sufrió después de tres días de filmación.

Su post alarmó a sus casi 20 millones de seguidores de Instagram, quienes preocupados por su apariencia le mandaron muestras de cariño y agradecieron su constante entrega.

“3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! [¡Vamos, sigue filmando!] Lol”, escribió junto en su post.

Thalía posó para la cámara frente a un gran espejo y un mueble llenó de maquillaje, por lo que podría tratarse de su camerino. Con el propósito de mostrar los moretones que le salieron en la piel, alzó lo más alto posible su pierna con ayuda de su mano y finalmente regaló su hermosa sonrisa.