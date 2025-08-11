Agentes del Organismo de Investigación Judiical (OIJ) ubicaron el cuerpo de Mónica Solano, madre de dos niños, en un parque infantil ubicado en Oreamuno.

Según el reporte de las autoridades, la mujer tenía una herida de arma blanca en el abdomen. Al parecer, los hechos ocurrrieron el pasado sábado, después de las 11:00 p.m., cuando la víctima se fue a fumar un cigarro al parque y en ese lugar agredida por un sujeto.

Testigos afiman haber escuchado ruidos antes de hallar el cuerpo de Solano.

“Había como una voz al fondo como parando lo que estaba pasando y el muchacho seguía como eufórico, respirando y respirando y respirando y le pegaba a la muchacha“, comentó una testigo del hecho. Agrega que pensaban que el sujeto le pegaba al pasto.

Otra mujer de la comunidad habló sobre la crónica del aparente ataque.

“Decía, ‘no más, por favor’. Se escucha claramente que es una voz de una mujer”.

OIJ trabaja para dar con el sospechoso del asesinato.